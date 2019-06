Des Tourangeaux en Normandie pour le D- Day et le forum Tou(r)s pour l'Emploi

> Ils sont étudiants, salariés… Et surtout passionnés d’histoire. Des Tourangeaux seront en Normandie ce week-end, pour les commémorations du 75e anniversaires du Débarquement. Les cérémonies commencent dans 1/2 heures.



> 93 entreprises, 10 secteur d'activité différents, un milliers de postes à pourvoir. 6e éditions de Tours pour l'emploi, hier à l'Hôtel de Ville de Tours. L'occasion pour les candidats de distribuer leurs CV. Et aux employeurs de trouver la perle rare.



> La météo. Petite accalmie dans le ciel de Touraine. Il va faire beau aujourd'hui. Alternance de nuages et d'éclaircies. Des températures assez fraîches ce matin. Plus douces cet après-midi. On fait le point à la fin de ce journal.