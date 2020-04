Des trains de malades comme pour les pélerinages à Lourdes

Plusieurs TGV médicalisés ont quitté l’Alsace la semaine dernière pour transporter une trentaine de malades en réanimation vers les hôpitaux des Pays de la Loire mais aussi du Poitou. Aujourd’hui deux autres TGV médicalisés doivent partir vers la Bretagne pour désengorger les hôpitaux de Paris. Pour vous donner quelques détails : chaque voiture de la rame accueille quatre patients et une équipe médicale composée d’un médecin et d’un infirmier anesthésistes, de trois infirmiers et d’un interne. Les malades occupent cinq wagons de deux niveaux. Ils sont installés en salle basse. La salle du haut est dédiée à la circulation du matériel et des soignants. Dans cette opération inédite et délicate de transfert de malade du coronavirus, la SNCF peut compter sur l’expérience des hospitaliers qui emmènent chaque année des centaines de malades à Lourdes.

Comment on transporte des malades vers Lourdes en train ?

L’Association nationale des directeurs de pèlerinages (ANDDP) explique que les trains de malades pour Lourdes existent depuis 1870. La plupart des diocèses ont opté, depuis quelques années, pour un transport en cars, mais une trentaine de diocèses utilisent toujours le train, notamment les diocèses de la région parisienne, du Nord et de l’Est de la France. Ce sont d’ailleurs les kits-malades pour Lourdes stockés près de Strasbourg qui ont été utilisés pour l’évacuation des malades du Covid-19 en TGV… Ces « briardes » qui ont été inventés au début des années 2000 se fixent sur les carrés de quatre personnes en 1re classe des TGV. Avant cela, la SNCF a longtemps mis à la disposition des hospitaliers une vingtaine de trains sanitaires, avec trois voitures couchettes pour malades. Ces trains étaient prêtés pour les pèlerinages à Lourdes mais ils ont d'abord servi à l’évacuation des blessés et des populations en temps de guerre, comme ce fut le cas pour évacuer les Alsaciens en 1938…

L’état s'était préparé à ces évacuations sanitaires

Un test grandeur nature avait été réalisé l’année dernière. La transformation d’un TGV en train sanitaire avait été expérimentée en mai 2019, lors de l’exercice annuel de formation de la capacité universitaire de médecine de catastrophe. Il s’agissait de tester l’envoi d’équipes et de matériel et l’embarquement de nombreuses victimes au départ de la gare de Metz … Là encore les médecins s’étaient appuyés sur l’expérience des hospitaliers de Lourdes.