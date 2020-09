Des voix à entendre pour mieux se comprendre

Habitat et Humanisme et culture, un nouveau pôle dans notre galaxie ? Plutôt un partage afin que le faire-ensemble induise un vivre-ensemble. Est-ce un lever de rideau sur le théâtre de nos opérations ?

Non, nous ne voulons pas parler de nous mais de ceux qui constituent notre raison d’être : bâtir ensemble la cohésion sociale.

L’initiative jugée à ses débuts, utopique, est évaluée désormais comme une utopie réaliste.

Chaque année, locataires, résidents des habitats collectifs et des EHPAD, réfugiés hébergés dans nos centres, bénévoles et salariés participent à une nouvelle aventure culturelle.

Des moments forts qui s’ouvrent sur une solidarité désarmante.

Bâtisseurs de liens, ne nous appartient-il pas de construire une Société, riche de sa diversité culturelle, intellectuelle et sociale.

De septembre à décembre 2019 nous avons réuni les témoignages écrits des différents bénéficiaires et acteurs d’Habitat et Humanisme, puis organisé des ateliers d’écriture. Deux cents contributions ont été recueillies et rassemblées sous la forme d’un recueil, lequel a reçu le 25 juin 2020 le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO.

L’écriture de ce recueil est comme un trait d’union avec ‘ces jours de l’après’, traduisant un réel espoir, trace de l’ouverture du cœur et de l’esprit.

Ce livre ‘parle’. Aussi, pendant le temps du confinement, locataires, bénévoles et salariés, ont retravaillé tous les témoignages aux fins de les porter au théâtre.

Le pari est gagné. Les répliques assemblées constituent une pièce de théâtre unique, originale et émouvante : 99 voix, tel est le nom de la pièce constituée de 99 répliques.

Trois coups ! un inattendu, une rencontre, une communion, nés de ces voix qui, venant de loin, nous rejoignent dans notre humanité. Une fraternité s’est construite.

Ecoutez l’une de ces voix. Elle émane de Karen, accueillie au sein d’une de nos pensions de famille :

« J’ai un peu peur alors qu’il n’y a rien à craindre. Je sais que ma psychiatre est là pour que je retrouve la paix et l’équilibre. J’aimerais tant connaître le fond de ses pensées. Elle sourit : aurais-je dit une ânerie ? Elle fronce les yeux : aurais-je dit une ineptie ? Y a-t-il une bonne réponse à donner ? Si je réponds juste, je vais peut-être enfin sortir de mon enfermement, aller mieux, mais si je vais mieux, je ne la verrai plus et vais-je arriver à vivre sans elle, sans son soutien, sans ses silences ? »

Ces 99 voix sont autant de sentinelles d’un monde qui ne se perd pas dans l’entre soi mais s’ouvre avec passion à l’autre soi.

Ces voix seront diffusées durant la semaine du 17 au 25 octobre à l’occasion de notre événement : l’heure solidaire, semaine durant laquelle nous invitons chaque citoyen à donner une heure de son temps pour lutter contre la vulnérabilité. Une heure de rencontre ! Tout commence, tout recommence (www.heure-solidaire.org).

Osons rêver ! Ces moments de gratuité, absolument donnés, laissent entrevoir la source de l’essentiel. L’approcher, c’est alors, pour reprendre les mots du poète, passer de ce réel, trop souvent étroit, à ce possible immense.

Ces voix nous parlent avec une singulière fraicheur de l’avenir de ceux qui pensaient ne jamais le connaître. Lumière ! Elle met à jour une vie authentique qui refuse les ombres de la compromission.

Bernard Devert