Des volontaires en mission pour accueillir les marcheurs de Saint Jacques

Ouvrir les églises et chapelles des chemins de Saint Jacques, accueillir les marcheurs des quatre premières étapes de la voie qui part du Puy en Velay, le GR 65, c’est la mission de l’association Militia Christi Compostelle. À chaque étape, une équipe de quatre laïcs et un prêtre sont là pour recevoir les visiteurs de passage. Gérard Gleizes, directeur du département hospitalité de l'association, assure cet accueil depuis huit ans. "L'accueil c'est avant tout l'écoute des gens, c'est distribuer un verre d'eau quand ces gens ont marché. Quelques fois on rend un service différent quand quelqu'un est blessé. Le gros de l'accueil c'est vraiment d'être présent pour ceux qu'ils le veulent, prier avec eux", explique-t-il.

DES PROFILS de marcheurs TRÈS VARIÉS

Avant la crise sanitaire, ils étaient près de 350.000 à arpenter les chemins de Saint Jacques. Pèlerins ou marcheurs, leurs profils sont très variés. "Ces pèlerins et ces marcheurs sont très divers. L'année dernière, à cause de la pandémie, il y avait une majorité de Français. Normalement, c'est une moitié de Français et d'étrangers", assure Gérard Gleizes.

La journée de formation prévue ce samedi à Paris a donc pour objectif d’apprendre aux volontaires à accueillir les marcheurs du chemin de Compostelle, quels qu’ils soient. Si vous souhaitez en savoir plus rendez vous sur le site de l'association Militia Christi Compostelle.