Détresse alimentaire à Marseille: l'appel des associations à l'Etat

La crise du covid19 a largement impacté les revenus des foyers les plus modestes, et dans la ville, la mobilisation citoyenne ne suffit plus.



Dans un communiqué, associations, collectifs et syndicats en appellent donc aux pouvoirs publics et espèrent obtenir des engagements concrets, pour faire face à la précarité des habitants.



Parmi les signataires, le Secours Catholique.