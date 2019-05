Devenir Conseiller Municipal : à vos CV !

Dans moins d'un an, ce sont les élections municipales ! Qui repartira pour un tour pour un nouveau mandat ? C'est l'incertitude... Plus d'un maire sur 2 ne se représentera pas en 2020, une problématique qui, pourtant selon Antoine Vielliard, n'a pas été la raison principale du lancement de cette formation ouverte à tous. Selon lui, c'est surtout "une génération d'élus locaux qui souhaite passer la main".

LE CONSEIL MUNICIPAL, UNE BANDE DE POTES ?

L'élu MODEM responsable de cette formation rappelle que le mandat de maire est un exercice "difficile et exigeant, mais passionnant". C'est aussi pour le maire de Saint-Julien "l'un des plus beaux mandats". Mais être conseiller municipal et constituer une équipe, c'est encore bien différent. "Un conseil municipal, ça ne doit pas être qu'une bande d'amis" explique-t-il. Ce doit être avant tout "une communauté".

CONSEILLER MUNICIPAL, MODE D'EMPLOI

Samedi, une formation est donc dispensée pour tout citoyen qui souhaite s'engager dans sa commune. Apprendre à faire campagne, constituer une équipe représentative de la ville, élaborer un projet qui réponde aux besoins des habitants, et conduire une campagne efficace. "Une formation express qui dure 3 heures". Antoine Vieillard prendra la direction des opérations, il en a l'habitude. Cette formation, il l'a construite "sur la base de sa propre expérience". "En 2014, Saint-Julien était la seule ville du département à changer d'équipe municipale" rappelle l'élu.

INFO PRATIQUE

Pour se rendre à la formation, et connaitre l'adresse, envoyez votre demande par mail à modemhautesavoie@gmail.com