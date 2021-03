Dialogue sur la fraternité

Nous avions invité la présidente du Secours catholique, Véronique Fayet, et l’ancien rédacteur en chef de l’hebdomadaire La Vie, Jean-Pierre Denis, pour dialoguer ensemble sur la fraternité, un sujet essentiel au milieu de la crise sanitaire que nous traversons. Cette conférence est en ligne sur notre site où les auditeurs pourront facilement la visionner.

Les deux intervenants avaient reçu cette encyclique de manière très différente : Véronique Fayet s’est trouvée vivement encouragée par Fratelli tutti, y voyant une nouvelle impulsion pour faire renaitre un désir universel d’humanité alors que Jean-Pierre Denis a été frappé par le grand pessimisme des constats que le Pape porte au début du texte. En fait, ces deux aspects coexistent et rendent compte de la lecture sombre que le Pape fait de notre monde mais aussi de son espérance.

L’encyclique s’adresse aux responsables politiques et aux dirigeants mais la fraternité passe aussi et d’abord par les familles. La fraternité ne se vit pas sans gratuité et l’un des derniers espaces de gratuité est la famille. Dans un monde où tout est monétisé, où tout s’achète, seules les familles ont des relations entièrement gratuites, des relations sans condition. Véronique Fayet a insisté sur l’indispensable gratuité de la rencontre et l’apprentissage précoce de la fraternité au sein de familles ouvertes aux autres.

Parmi les freins à ce désir d’une plus grande fraternité entre tous, Jean-Pierre Denis a souligné que ce qui nous empêche de vivre en frères est la recherche pour chacun de son propre bien. Il n’y a plus de bien commun mais une multitude de biens individuels. C’est aussi ce que l’on nomme le relativisme moral. Sans éthique collective, il est difficile d’être frères puisque l’éthique du contrat individuel a remplacé l’éthique de la loi qui s’applique à tous.

En conclusion, les deux intervenants se sont accordés pour voir un chemin dans les très nombreuses initiatives pleines de générosité, par l’exemplarité de nos acte et l’humilité plutôt que dans les discours.

