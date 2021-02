Didier Boyer : "Le vrac réduit les emballages et il est attractif au niveau des prix"

Le projet de loi climat arrive aujourd’hui sur la table du conseil des ministres. Le texte issu de la convention citoyenne sur le climat prévoit plusieurs mesures fortes comme la création d’un délit d’écocide. Mais aussi, l’obligation pour les grandes surfaces de plus de 400m2 d’avoir au moins 20% dédiés au vrac. Cette pratique se démocratise de plus en plus. Didier Boyer est le directeur de la Biocoop au Puy-en-Velay.