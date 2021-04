"Dieu a envoyé son Fils dans le monde, pour que, par lui, ..." (Jn 3, 16-21)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème :

« Dieu a tellement aimé le monde

qu’il a donné son Fils unique,

afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,

mais obtienne la vie éternelle.

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde,

non pas pour juger le monde,

mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.

Celui qui croit en lui échappe au Jugement ;

celui qui ne croit pas est déjà jugé,

du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

Et le Jugement, le voici :

la lumière est venue dans le monde,

et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière,

parce que leurs œuvres étaient mauvaises.

Celui qui fait le mal déteste la lumière :

il ne vient pas à la lumière,

de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ;

mais celui qui fait la vérité vient à la lumière,

pour qu’il soit manifeste

que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »



Source : AELF

Méditation Père Emmanuel Payen

Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique, pour que toute personne obtienne la vie éternelle.



Dieu a tant aimé le monde.

Nous n’aurons jamais fini de réaliser qui est Dieu.

Dieu est Amour, Dieu n’est qu’Amour, plénitude d’Amour, permanent, indestructible, définitif et impossible à mesurer…

Dieu aime infiniment le monde, l’Univers, sa création et chaque personne.



Nous pouvons approcher cette réalité qui nous dépasse complètement, par la médiation de son Fils Unique, Jésus Christ et avec la présence de l’Esprit Saint.



Les Evangiles - la révélation du Fils Unique de Dieu venu habiter notre monde en prenant condition humaine – les Evangiles sont pour nous le chemin pour approcher personnellement ce grand mystère de la foi des chrétiens.



Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils Unique… c’est Noël et c’est Pâques,

où Jésus, envoyé par Dieu, son Père, se donne lui-même par amour, sur le bois de la Croix, avant de ressusciter, vainqueur de la mort, pour que nous entrions dans la vie éternelle.



De même que nous pouvons contempler l’immensité de l’Amour de Dieu Père,

Créateur, nous pouvons contempler dans la Parole de Dieu, l’immensité de l’Amour

du Fils Unique, Jésus-Christ.

Avec la lumière de l’Esprit Saint, nous contemplons le Dieu trois fois Saint, Père, Fils et Esprit Saint = le Dieu qui n’est qu’Amour.



Merci, Seigneur, de nous donner cette joie de pouvoir Te connaître et répondre chaque jour un peu plus à ton Amour en aimant nos frères et sœurs.

Merci Seigneur à Toi qui n’est qu’Amour.