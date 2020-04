"Dieu a envoyé son Fils dans le monde, pour que, par lui, le ..." (Jn 3, 16-21)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème :

« Dieu a tellement aimé le monde

qu’il a donné son Fils unique,

afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,

mais obtienne la vie éternelle.

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde,

non pas pour juger le monde,

mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.

Celui qui croit en lui échappe au Jugement ;

celui qui ne croit pas est déjà jugé,

du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

Et le Jugement, le voici :

la lumière est venue dans le monde,

et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière,

parce que leurs œuvres étaient mauvaises.

Celui qui fait le mal déteste la lumière :

il ne vient pas à la lumière,

de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ;

mais celui qui fait la vérité vient à la lumière,

pour qu’il soit manifeste

que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »



Source : AELF

Méditation Mgr Emmanuel Gobillard

Le sommet de cet évangile, c'est bien sûr le début," Dieu a tellement aimé le monde".

Nous pourrions contempler le Seigneur qui nous aime, nous pourrions reprendre cette phrase de multiples fois, elle nous fait tellement de bien, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son propre fils, il s'est donné tout entier, il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, et puis, la suite de l'Évangile concerne le jugement, parfois on peut se demander qu'est ce que les deux aspects ont à voir, pourquoi il s'agit de jugement. En fait il me semble que juger, c'est passer au crible de son cœur, de ses idées souvent un peu réductrices c'est pour ça que le Seigneur nous demande de ne pas juger, c'est passer au crible de ses perspectives, de ses idées, c'est réduire l'autre à ce qu'on peut en comprendre et on ne comprend jamais l'autre, l'autre est un mystère, si nous jugeons notre prochain c'est-à-dire si nous le passons au crible de notre propre cœur marqué par le péché, nous l'empêchons d'être lui-même, nous le rabaissons et nous ne pouvons pas faire autrement parce que l'autre est un mystère qui me dépasse, et alors nous avons tendance soit à nous enorgueillir soit à nous comparer, soit à nous dévaloriser, nous sommes jamais dans l'ajustement. Le seul finalement qui puisse juger c'est Dieu parce que si juger c'est passer au crible de son cœur alors nous n'avons rien à craindre à être passé au crible du cœur de Dieu dont l'amour est infini et qui nous connait mieux que nous-mêmes. Le Seigneur nous invite à ne pas juger pour que le jugement soit réservé à celui qui est capable d'aimer par-dessus tout, qui est capable de se mettre de notre côté, qui est capable de nous donner son propre fils, ce fils qui est capable lui-même de mourir par amour pour nous. Le jugement c'est de rentrer dans ses perspectives à lui et sa perspective c'est la perspective de notre salut.

Merci Seigneur d'accepter de nous passer au crible de ton cœur et apprends-nous à ne pas juger les autres.