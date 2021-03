"Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé" (Jn 3, 14-21)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème :

« De même que le serpent de bronze

fut élevé par Moïse dans le désert,

ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé,

afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle.

Car Dieu a tellement aimé le monde

qu’il a donné son Fils unique,

afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,

mais obtienne la vie éternelle.

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde,

non pas pour juger le monde,

mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.

Celui qui croit en lui échappe au Jugement,

celui qui ne croit pas est déjà jugé,

du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

Et le Jugement, le voici :

la lumière est venue dans le monde,

et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière,

parce que leurs œuvres étaient mauvaises.

Celui qui fait le mal déteste la lumière :

il ne vient pas à la lumière,

de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ;

mais celui qui fait la vérité vient à la lumière,

pour qu’il soit manifeste

que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »



Source : AELF

Méditation Pasteur Nicole Fabre

Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en Dieu. Agir selon la vérité. Des œuvres accomplies en Dieu. Ces deux expressions sont tellement fortes, que certains commentateurs n’ont pu les attribuer qu’à Jésus lui-même. Pourtant, le texte parle bien de celui qui croit, et donc possiblement de nous tous. Qu’est-ce agir selon la vérité ? Si nous écoutons vraiment les premiers versets de ce passage, il s’agit d’agir selon la vérité de qui est Dieu, tel que Jésus nous le révèle. Un Dieu qui aime le monde de manière active, et pas seulement sentimentale. Un Dieu dont le seul souci est de sauver ceux et celles qui sont danger de mort. Il s’engage lui-même pour cela. Un Dieu qui n’a aucune envie de juger. Oui, un Dieu qui s’engage du côté de l’homme en Jésus, qui vient vivre au milieu des hommes. En Jésus, un Dieu qui se laisse élever sur le gibet de la croix pour manifester jusqu’où va sa tendresse pour le monde : il nous accompagne dans nos impasses, dans nos folies. Alors, agir selon la vérité de qui est Dieu, c’est aimer de façon active, c’est s’éloigner de tout jugement dévalorisant, de tout jugement de « bien-pensant ». C’est vivre dans cette lumière d’une vérité pleine de tendresse, de miséricorde, la seule qui permet de changer et d’entrer dans la joie de l’alliance. La seule qui donne aux autres l’envie de changer, de se convertir.