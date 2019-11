"Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui ..." (Lc 18, 1-8)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples une parabole

sur la nécessité pour eux

de toujours prier sans se décourager :

« Il y avait dans une ville

un juge qui ne craignait pas Dieu

et ne respectait pas les hommes.

Dans cette même ville,

il y avait une veuve qui venait lui demander :

“Rends-moi justice contre mon adversaire.”

Longtemps il refusa ;

puis il se dit :

“Même si je ne crains pas Dieu

et ne respecte personne,

comme cette veuve commence à m’ennuyer,

je vais lui rendre justice

pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.” »

Le Seigneur ajouta :

« Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice !

Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus,

qui crient vers lui jour et nuit ?

Les fait-il attendre ?

Je vous le déclare :

bien vite, il leur fera justice.

Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra,

trouvera-t-il la foi sur la terre ? »

Source : AELF



Méditation Père Bernard Devert

La convergence des justices ne s’opérera que dans le Royaume. Pour être encore dans le temps de ruptures entre temporel et spirituel, des conflits liés à un humanisme qui se cherche confronté à des dictatures et à des pouvoirs en ligne qui ne cessent de vouloir s’imposer, la justice est en souffrance.

Je ne suis vraiment libre, dit Bakounine, que lorsque tous les êtres humains qui m’entourent, hommes et femmes, sont également libres.

Cette femme de l’Evangile ne demande pas des biens mais elle demande justice à ce juge inique, via une persévérance qui le bouscule. Là où la liberté trouve profondément ses racines dans la dépossession, alors s’éveille le champ de nouveaux possibles.

Le juge méprisant ne s’interrogera-t-il pas sur l’inacceptabilité de son attitude et cela parce qu’une femme désarmée et démunie a l’audace de ne pas plier devant son pouvoir.

Les Béatitudes, parole à grand risque que le Christ nous invite à vivre, non pas comme une option mais comme une des conditions pour le suivre, mettent en exergue l’urgence de la justice en rappelant que seuls les pauvres en ont profondément le sens.

Toute la Bible rappelle la priorité des croyants : apprendre à accueillir la liberté dont Dieu est la Source pour être des êtres libres et ainsi libérés.

Comment ne pas mesurer le fossé entre l’espérance du Seigneur et ce que nous vivons.

Emmanuel Mounier, père du personnalisme, dit que les libertés sont des chances offertes à l’esprit de liberté. Le combat est sans fin mais nous conviendrons ensemble qu’il n’est pas sans donner du sens à la vie.

Aussi, le Fils de l’homme s’interroge : trouvera-t-il la foi sur terre quand il reviendra ? Entendons, trouvera-t-il un monde habitable par tous et pour tous. En d’autres termes, la création qui nous a été remise aura-t-elle été respectée pour en faire une terre de liberté.

Là où la liberté est aliénée, quelle divinisation possible. Seul l’infini de la miséricorde détruit la structure de péché.

L’inquiétude de Jésus n’est pas sans fondement. A observer la réalité de ce monde, le pessimisme peut l’emporter mais un optimisme d’espérance conduit à susciter l’urgence de liens à défaire pour une communauté plus juste, plus vivante.

Nous, hommes du faire, qu’acceptons-nous de défaire pour rendre les cœurs plus ouverts.