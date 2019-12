"Dieu ne veut pas qu’un seul de ces petits soit perdu" (Mt 18, 12-14)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Quel est votre avis ?

Si un homme possède cent brebis

et que l’une d’entre elles s’égare,

ne va-t-il pas laisser les 99 autres

dans la montagne

pour partir à la recherche de la brebis égarée ?

Et, s’il arrive à la retrouver,

amen, je vous le dis :

il se réjouit pour elle

plus que pour les 99

qui ne se sont pas égarées.

Ainsi, votre Père qui est aux cieux

ne veut pas qu’un seul de ces petits soit perdu. »

Source : AELF

Méditation du Père François Lestang

« On s’est perdu de vue ». Dans nos relations, il y a des moments où l’on réalise que cela fait bien longtemps qu’on n’a plus de nouvelles de l’un ou l’autre. Parfois c’est juste comme ça, mais parfois cela s’accompagne d’un pincement au cœur : quel dommage de ne plus se parler, de ne plus se voir…

Le bon berger, nous dit Jésus, part à la recherche de l’unique brebis égarée, alors même qu’il a l’essentiel de son troupeau avec lui. Pour moi, parmi ceux et celles que j’ai perdus de vue, peut-être y a-t-il une personne bien précise qu’il serait bon de me mettre à rechercher, surtout si j’ai des inquiétudes pour elle, après nos derniers et lointains contacts.

La période des fêtes, avec sa tradition des cartes de vœux, est propice à regarder mon carnet d’adresses, ou mon répertoire de téléphone portable, et de me demander dans la prière ce qu’ils deviennent, pour recevoir de Dieu quelle est cette « brebis égarée » qu’il me demande de chercher à rejoindre.

Vais-je la retrouver, vais-je rétablir la relation ? Ce n’est pas sûr, mais lorsque cela arrive, lorsque Dieu nous donne d’être une bénédiction pour ceux que nous retrouvons, quelle joie !

Dieu notre Père, en ces jours qui nous préparent aux joyeuses fêtes de la Naissance de ton Fils, ouvre mes yeux et mon intelligence pour devenir, comme lui, un bon berger, capable de voir qu’une brebis s’est perdue, de partir à sa recherche, et de la retrouver ; ainsi la joie de Noël sera surabondante.