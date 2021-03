Dix ans après la guerre en Syrie, l'Église au chevet d'un peuple en survie

Dix ans après le début de la guerre en Syrie, le peuple syrien peine à survivre. Le conflit a fait 400.000 morts et entraîné 12 millions de Syriens sur les chemins de l'exil, dont plus de six millions à l’extérieur du pays.

Une situation économique catastrophique

Aujourd'hui la situation économique est catastrophique, l’inflation vertigineuse. Plus de 80% de la population vit au milieu des ruines, sous le seuil de pauvreté. Le tableau est très sombre, la situation s’enlise notamment en raison des sanctions économiques qui pèsent sur le pays. "La situation s’est détériorée à cause des sanctions des Américains et maintenant de l’Union européenne. Si vous demandez à n’importe quelle personne, il va vous dire qu’on était beaucoup mieux sous les bombes. On n’a pas de travail", déplore Mgr Joseph Tobji, l’archevêque maronite d’Alep.

L'aide essentielle de l'Église

Dix ans après le début de la guerre, la Syrie, toujours aux mains du clan Assad, est un pays morcelé avec des zones sous contrôle de puissances extérieures dont la Turquie. Un pays où l’Église est à l'œuvre pour aider les populations à survivre. "Dès le début de la guerre, c’est l’Église qui a donné les aides de l’extérieur. Je lance un appel de prière pour nous", témoigne l’archevêque maronite d’Alep.

L’aide apportée sur le terrain par l’Église est freinée par les sanctions économiques qui pèsent sur le pays. Dimanche après l’angélus, le pape François a renouvelé son appel aux belligérants du conflit syrien à déposer les armes pour redonner un peu d’espoir à une population exténuée. Il a appelé la communauté internationale à s’engager pour la reconstruction du pays et de sa société.