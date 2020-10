Dominique Potier : des alternatives au retour des néonicotinoïdes

L'Assemblée Nationale a validé le retour temporaire et controversé des néonicotinoïdes, afin de sauver la filière betteraves.

Dominique Potier propose d'autres alternatives à la réintroduction de ce type de pesticides nocif pour les abeilles. Ces propositions se déclinent sous forme de trois axes d'innovations : l'innovation commerciale, l'innovation économique et sociale et l'innovation agroécologique.