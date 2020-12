Dominique Spinali délégué central CGT Verralia

Les verriers seront en grève pour Noël



Depuis juin 2020 Verallia France travaille sur un plan de transformation de l’entreprise. Le groupe Verralia , leader européen de l’emballage en verre, dit vouloir adapter son organisation pour répondre aux évolutions du marché français. Environ 130 départs sont envisagés pour les six usines françaises. Le site de Chateaubernard proche de Cognac est le plus impacté avec la perte d’une soixantaine de postes et la fermeture d’un four.