Don de moelle : ca ne fait pas mal et ca sauve des vies!

S'inscrire pour un don de moelle osseuse c'est une chance sur 1 million d'être compatible avec un malade. Contrairement aux groupes sanguins l'être humain possède "un nombre énorme de groupes de moelle osseuse".

Les chances sont infimes; en Isère sur 60 mille inscrits sur le fichier actuel seulement 15 à 20 donneurs sont appelés pour donner chaque année.

Malgré tout ce don peut sauver des vies, permettant entre autres de soigner la leucémie. Pour donner sa moelle osseuse, il y a deux façons, par prélèvement à l'hôpital; on va prélever la moelle osseuse à sa base dans l'os à l'intérieur du bassin sous anesthésie générale, ou alors par injection d'un médicament sur plusieurs jours on viendra ensuite prélever les cellules tout comme pour un don de plasma ou de plaquette.

Contrairement à ce que l'on pense ce don n'est pas douloureux.



Pour s'inscrire il faut avoir entre 18 et 50 ans, même si l'on peut donner jusqu'a ses 60ans, on se retrouve alors sur un fichier informatisé et connecté aux autres fichiers dans le monde, ainsi lorsqu'un malade est compatible avec nous on est appelé à donner. Tous types de profils de donneurs sont recherchés même si le profil idéal selon les médecins greffeurs sont les hommes de moins de 40 voir 35 ans.