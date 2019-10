Un temps de partage en famille, des ateliers pour parents et enfants... Ces séances sont proposées par le diocèse d'Aix et Arles. Ouvertes à tous et gratuites, elles s'organisent dans plusieurs paroisses près de chez vous. Pour en parler avec nous Pauline Couard, responsable de la catéchèse et du catéchuménat du diocèse d'Aix et Arles.