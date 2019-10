"Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera..." (Lc 11,37-41)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

pendant que Jésus parlait,

un pharisien l’invita pour le repas de midi.

Jésus entra chez lui et prit place.

Le pharisien fut étonné

en voyant qu’il n’avait pas fait d’abord les ablutions

précédant le repas.

Le Seigneur lui dit :

« Bien sûr, vous les pharisiens,

vous purifiez l’extérieur de la coupe et du plat,

mais à l’intérieur de vous-mêmes vous êtes remplis

de cupidité et de méchanceté.

Insensés ! Celui qui a fait l’extérieur

n’a-t-il pas fait aussi l’intérieur ?

Donnez plutôt en aumône ce que vous avez,

et alors tout sera pur pour vous.

Source : AELF



Méditation Pasteur Jean-Frédéric Patrzinski

Quelle est dure la parole que Jésus adresse au Pharisien qui a eu cependant l’amabilité de l’inviter chez lui !



En effet, ce pharisien, comme tous les autres, est un bon juif. Il respecte la Loi. Il va régulièrement à la synagogue ou au Temple. Il témoigne de sa foi. Il discute et se dispute, au sens universitaire, avec ceux qu’il rencontre sur la Parole de Dieu. Oui, c’est un bon juif. Et voilà que Jésus lui dit qu’il ne fait attention qu’à l’apparence et pas à ce qui est caché, à ce que l’on ne voit pas.



Dire sa foi, c’est bien. Dire qu’il faut aimer tous les hommes et les respecter, c’est bien. Dire qu’il faut agir de telle manière et parler également de telle manière, c’est bien. Mais prenons garde à ne pas tomber alors dans l’hypocrisie. Oui, il est toujours possible de dire que tous les hommes sont frères et que nous devons leur apporter tout soutien dont ils auraient besoin mais quand ils sont à notre porte, nous avons beaucoup de difficulté à vivre cette parole que nous avons proclamée avec force. Les propos que nous pouvons alors tenir à l’égard des autres, quels qu’ils soient, peuvent être raciste ou xénophobe. Et nous pourrions comme cela trouver de nombreux exemples. En cet instant, je repense à une série télévisée qui s’intitule « La servante écarlate ». Cette série nous décrit une société « évangélique » gouvernée par les hommes qui disent vivre selon la Parole biblique et parlent de pudeur et de respect des femmes mais qui font tout le contraire, même dans le secret de maisons de prostitution qu’ils ont ouvertes.



Alors Seigneur, nous t’en prions aide-nous à vivre dans la vérité et pardonne-nous quand nous faisons plus attention à l’apparence des choses.