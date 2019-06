Dons du sang en Touraine et les trésors de Saint Gatien dans un livre

> Appel général à la mobilisation de l'Etablissement Français du Sang. Les réserves sont au plus bas. Et avant l'été, il y a urgence à les reconstituer. Plusieurs collectes sont organisées cette semaine à Tours. A l'occasion de la Journée Mondiale des Donneurs de Sang.



> Un ouvrage qui passe en revue les les trésors architecturaux de la cathédrale St Gatien de Tours. Il est publié par la DRAC et est disponible à la vente.



> Météo. Une journée entre nuages et éclaircies. Avec de forts risques d'orages. Le point à la fin de ce journal.