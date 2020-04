Dossier de jeudi 02 avril

Le nombre de patients atteint du Covid-19 actuellement en réanimation dépasse les 6.000. Le Grand Est et l’Île-de-France voient leurs capacités d’accueil en réanimation saturées. D’où les transferts massifs de patients moins touchées par l’épidémie vers d'autres régions, voire vers d’autres pays.

Des transferts de patients à cette échelle c’est totalement inédit dans l’histoire médicale française en temps de paix. Près de 300 malades en réanimation ont été ainsi évacués en une quinzaine de jours. Il s’agit d’alléger la pression sur les services du Grand Est et d'Île-de-France. Ces dernières 24 heures, 36 malades ont ainsi été évacués par deux TGV vers Rennes, Saint-Brieuc et Brest. Une centaine de patients supplémentaires seront transférés des hôpitaux d'Île-de-France vers la Normandie, le Centre-Val de Loire et les Pays de la Loire par des rotations d'hélicoptères d’ici ce soir. Un nouveau TGV médicalisé doit par ailleurs évacuer vendredi des patients de la région Grand Est.

La décision de ces transferts est prise au niveau national : un appel est lancé aux Autorités régionales de santé (ARS) pour répondre à cette demande. La procédure de transfert est opérée par le Centre de crise sanitaire de la Direction générale de la santé (DGS). Elle doit aussi être validée par les hôpitaux de départ et d'arrivée, ainsi que par les ARS concernées.

Car ces patients sont dans un état grave, nécessitant des soins complexes. Et leur nombre est "amené à progresser dans les jours et les semaines qui viennent", a prévenu dernièrement le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

Parmi les moyens utilisés pour ces transferts, le TGV médicalisé. Les transferts médicalisés en train, ce n’est pas nouveau puisque cela s'est fait en temps de guerre. La première évacuation de malades par TGV a eu lieu jeudi dernier. La région des Pays de la Loire a accueilli une vingtaine de patients venus du Grand Est. Initialement ce dispositif avait déjà été envisagé après les attentats de 2015. Il a donc été adapté avec cette épidémie. Les patients sont placé sur des brancards dans les partie basse des TGV duplex avec le matériel de réanimation. Ce moyen de transport par TGV reste toutefois "compliqué", a souligné le Jérôme Salomon mardi. Ces opérations mobilisent en effet beaucoup de monde : à bord des TGV partis hier, environ une cinquantaine de professionnels de santé étaient présents pour 36 malades. Sans compter les agents SNCF ou le personnel de la Croix-Rouge.

Il y a aussi les moyens aériens qui sont déployés. Les premières missions d’évacuation ont d’ailleurs été confiées à l’Armée de l’air à bord d’un Airbus A330. Pour transférer des patients de Mulhouse vers le sud de la France puis le sud-ouest. Un appareil équipé de systèmes Morphée (pour Module de réanimation pour patient à haute élongation d'évacuation). Jean-Marc Tanguy journaliste spécialiste des questions de défense.

opération Résilience

Et ce ne sont pas les seuls moyens aériens employés. Dans le cadre désormais de l’opération Résilience d’autres appareils de l’armée effectuent des rotations pour transférer des patients en France mais aussi vers l’Allemagne où la Suisse. Des hélicoptères de transports NH 90 Caïman de l’armée de terre effectuent jusqu’à trois rotations par jour en moyenne avec deux à trois patients à chaque fois. Dans l'appareil, ce sont des médecins du Samu qui assurent les soins, et non des médecins militaires. Il y a aussi des transferts par voie terrestre par ambulance ou bus médicalisé.

Et des transferts par voie maritime puisque le porte hélicoptère Tonnerre a transporté une dizaine de patients entre la Corse et Marseille pour soulager le service de réanimation de l’hôpital d’Ajaccio.

Du côté des hôpitaux qui réceptionnent ces malades, les choses ont été anticipées car du fait d’une épidémie moins intense, il y a de la place et les soignants ont eu plus de temps pour s'organiser. Le Pr Alain Mercat coordonne la réponse régional des services de réanimations face au coronavirus dans le Val de Loire.

Autre exemple à Angoulême, l’hôpital a pris en charge ces derniers jours deux patients sur les 48 transférés de Mulhouse et Nancy le week-end dernier vers la Nouvelle-Aquitaine. La Charente est l'un des trois départements les moins touchés par l'épidémie dans cette région. Hervé Léon est le directeur du centre hospitalier d'Angoulême il comprend très bien cette répartition des malades en plusieurs hôpitaux. Une solidarité qui se déroule aussi à l’échelle européenne. Puisque les évacuations ont lieu vers le Luxembourg, l’Allemagne on la dit et la Suisse et désormais plus loin encore. L’Autriche va ainsi accueillir trois patients français dans les tout prochains jours. Dans un hôpital près de Salzbourg.