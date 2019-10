Dossier de lundi 21 octobre

Depuis quatre jours, des centaines de milliers de Libanais sont dans la rue. De Beyrouth à la ville à majorité sunnite de Tripoli, dans le Nord, en passant par les localités chiites du Sud et les villes druzes ou chrétiennes de l'Est, tous dénoncent des conditions de vie de plus en plus difficiles et demandent le départ de dirigeants corrompus.

La protestation populaire est soudaine et d’une ampleur inédite. Ce qui a mis le feu aux poudres, c’est l'instauration de nouvelles hausses des taxes, en particulier une taxe sur les appels téléphoniques WhatsApp. Une taxe à laquelle, le gouvernement a dû renoncer sous la pression. Reste que la colère ne retombe pas, malgré la marche arrière des dirigeants.Décryptage de Pauline de Torsiac.