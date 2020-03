Dossier de lundi 30 mars

Face aux mesures inédites de confinement que vit notre pays vous l’avez compris RCF et les Petits Frères des Pauvres se mobilisent pour lutter ensemble contre l'isolement de nos aînés. Ce partenariat est l’occasion de permettre personnes âgées isolées qui souhaitent s’exprimer de le faire sur RCF. Tous les jours, des moments de libre antenne sont proposés : de 9h à 10h dans "Prenez soin de vous" et de 21h à 22h dans "Cultivons nos liens".

Cultiver les liens c’est ce que font de nombreuses personnes associations paroisses depuis bientôt 15 jours. Coup de projecteur sur ces actions ce matin dans le dossier de la rédaction avec vous Pauline de Torsiac.



Et oui Stéphanie et on commence justement avec les Petits Frères des Pauvres. Confinement oblige, ils ne peuvent plus visiter les personnes âgées chez elles ou dans les maisons de retraite. Mais les bénévoles sont malgré tout plus que jamais sur le pont pour assurer une présence téléphonique. Illustration à Valence où 24 personnes sont mobilisées pour apporter du lien et du réconfort.. Cécile Zandvliet, coordinatrice pour le nord Drôme et Ardèche au micro de Caroline Prat.

BOB 1





La Plateforme Solitud’écoute des Petits Frères des Pauvres est renforcée depuis l’annonce du confinement. Un numéro le 0 800 47 47 88, anonyme et gratuite, 7j/7, de 15h à 20h : réservée aux personnes isolées de plus de 50 ans.

Les paroisses veillent aussi à ne pas abandonner leurs ouailles Pauline..





Oui Stéphanie direction Redon en Ille et Villaine où le jeune vicaire de la paroisse de saint Convoyons a depuis quelques jours mobilisé toutes les énergies et créé un nouveau service: Les anges gardiens. Leur mission : prier, rendre service et surtout garder le lien avec les personnes âgées ou isolées. Les précisions du père Nicolas Esnaut vicaire de la paroisse Saint-Conwoïon de Redon.

BOB 2



Pour les paroisses comme pour les associations d’action sociale il faut trouver des nouveaux moyens de communiquer et maintenir un lien pendant le confinement.

Illustration avec le foyer protestant du quartier de la Duchère à Lyon qui a dû temporairement fermé ses portes. Pour garder le contact une permanence et une veille téléphonique ont été mises en place. Des bénévoles sont à l’écoute comme nous l’explique le pasteur Christian Bouzy responsable de ce foyer.

BOB 3



Les personnes âgées en maison de retraite devraient recevoir un peu plus de courrier que d’habitude en cette période de confinement ..



Oui Stéphanie, l’association Se Canto qui oeuvre depuis une vingtaine d’années pour recréer du lien entre génération vient de lancer l’opération “ Maintenir le lien pour nos anciens”. Habituellement, une fois par mois, les membres de Se Canto se rendent physiquement dans les maison de retraite pour chanter et discuter avec les personnes âgées. Aujourd’hui, les mesures de confinement ne permettent plus ces visites. D’où cette idée que nous détaille Sophie Fitte, responsable d’une équipe Se Canto à Grenoble..



BOB 4



Une activité pour toute la famille. Il n’ y a pas de limite. 740 000 personnes âgées sont aujourd’hui confinées. Elle retrouveront le sourire grâce à ces dessins, lettres, peintures dont vous pouvez inonder l’adresse suivante associationsecanto@gmail.com.



Sachez enfin Stéphanie que pour favoriser ces liens de proximité, le gouvernement a lancé la plateforme : Jeveuxaider.gouv.fr Objectif: mettre en relation volontaires et structures d’aide.





Vous pouvez retrouver ce dossier sur rcf.fr