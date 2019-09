Dossier de mercredi 25 septembre

La France souffre d’un paradoxe : les 55-64 ans ont l’un des plus mauvais taux d’emploi en Europe. Difficile de trouver un poste quand on est un chômeur de plus de 50 ans. Difficile aussi de tenir au travail quand l’âge avance. S'il est dans la moyenne des pays de l’OCDE, il est environ inférieur de 6 points à la moyenne de l’Union européenne. Et si on affine à la tranche des 60-64 ans, c’est encore pire.

Dans un tel contexte, alors qu'il est difficile pour les salariés seniors de trouver un emploi, il est également difficile pour certains de le conserver. En cause, la maladie, la fatigue, le vieillissement. Pourtant, le gouvernement semble déterminé à vouloir augmenter le temps de travail, avant un départ à la retraite.