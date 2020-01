A Douarnenez, des passionnés construisent un canot sardinier

Voilà un projet ambitieux. A Douarnenez, des amoureux du monde maritime s'apprêtent à construire un canot sardinier. A l'origine de ce projet, chiffré à plus de 43 000 euros : l'association Treizour - Les Amis du Port Musée. Ce sont ses bénévoles qui avait lancé le chantier du Telenn Mor en 1983, et d'autres ensuite. Ce nouveau défi permettra aux plus jeunes de s'initier à la manoeuvre. Jacques Van Geen est l'un des présidents de Treizour.



Pour aider à financer ce projet, une cagnotte est en ligne sur le site d21.bzh