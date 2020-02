Douceur des températures, danger pour les amphibiens

On bat des records de douceur, les oiseaux se mettent à chanter, par contre ce qui est plus gênant, c’est que cela réveille les amphibiens. D’habitude, leur réveil intervient 2 à 3 semaines plus tard. Et là les protecteurs de la nature constatent un gros début d’activité, plus marqué au sud de la Loire mais aussi dans l’Ain, en Bourgogne, même en Champagne.

Les crapauds, grenouilles, tritons, salamandres qui ont passé l’hiver enfouis sous une souche ou un tas de pierre sortent et courent vers l’eau pour se reproduire. C’est le début d’une phase extrêmement dangereuse pour eux.

En quoi consiste ce danger ?

La nuit venue, les amphibiens quittent leur lieu d’hivernage généralement en forêt pour rejoindre la mare ou l’étang le plus proche, et bien souvent ça les amène à traverser une route. Et ça donne ce que les naturalistes appellent un site d’écrasement. Je ne vous fais pas de dessin, des centaines d’animaux peuvent être écrasés en quelques nuits, sachant qu’on parle d’espèces qui sont déjà mal en point à cause de la disparition des invertébrés dont ils se nourrissent, de la destruction des haies, petits bois, des mares, des marécages…

On voit les effectifs s’effondrer à vue d’œil. Donc là il y a déjà une recommandation impérative, un point critique pour la biodiversité locale : si la nuit sur la route vous constatez qu’il y a des grenouilles, crapauds, etc qui se baladent dans vos phares, ou si de jour vous en voyez écrasés, prenez vite contact avec la LPO, ou France Nature Environnement, ou si vous la connaissez une autre association naturaliste locale.

Un certain nombre de ces sites sont connus, mais pas tous, et c’est évidemment la première chose pour agir. Vigilance en particulier si vous habitez une région d’étangs.

Et ces associations pourront faire quelque chose ?

Sur les principaux sites connus, en février, on va poser des filets barrières qui vont canaliser les animaux vers des seaux, qu’on va bien sûr relever tous les matins pour faire traverser la route aux crapauds. Ces poses de filets sont des chantiers auxquels tout le monde peut participer, il faut suivre l’actualité des associations locales.

La solution pérenne bien sûr c’est d’obtenir des pouvoirs publics la pose de passages pérennes, les fameux crapauducs. On le tourne trop souvent en dérision mais les amphibiens sont des maillons clé des écosystèmes, de gros régulateurs d’insectes. C’est du sérieux, ces populations animales sont très près de la rupture.

sauvezlesgrenouilles.wordpress.com