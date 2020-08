Doué la Fontaine : l'association d'insertion par le travail peine à recruter

Alors que les vendanges débutent, l’AIE, association d’insertion par le travail créée en 1984 à Doué la Fontaine, peine à recruter des travailleurs saisonniers. Ne trouvant pas de main-d’œuvre local, les employeurs de travailleurs saisonniers se tournent donc plus facilement vers les travailleurs détachés venus d’Europe de l’est. Une situation difficilement compréhensible pour Marie Dominique Navarre, directrice de cette structure qui accompagnait il y encore quelques années, près de 200 personnes par an vers un retour à l’emploi durable. Elle alerte sur la situation et tente de trouver des explications à ce phénomène.