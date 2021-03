Dr Caroline Combes: "Les consultations sont en lien avec des idées noires"

Face à la crise de la Covid-19, nous sommes tous pris dans un tourbillon de doutes et d’incertitudes. Les jeunes ont longtemps réclamé des changements. Ils sont aujourd’hui touché durement par la crise. Le docteur Caroline Combes, médecin en chef du service de santé universitaire à l'université Lyon 1, en rencontre régulièrement.

"Je pense que le stress concerne les étudiants bien au-delà de la crise", affirme d’emblée Caroline Combes. Si au printemps dernier, lors du premier confinement, les étudiants étaient anxieux, le deuxième confinement "a fait émerger d’autres pathologies comme la dépression". "Les motifs des consultations sont en lien avec des idées noires, des crises suicidaires", poursuit le médecin.

L’université, un lieu d’échange essentiel

Selon Caroline Combes, il y aura un avant et un après de cette crise. "Il faut souligner que l’université lorsqu’elle n’est pas là révèle que c’est un formidable lieu d’échange, de passage vers la vie adulte. L’université c’est vraiment l’âge des interactions psychosociales", explique Caroline Combes. Aujourd’hui, les étudiants sont contraints de se rencontrer virtuellement, ce qui peut être préjudiciable pour leur santé mentale.

La santé mentale est une expression de plus en plus répandue. "C’est un état de complet bien-être qui va au-delà de la santé physique. Actuellement, quand on parle de santé mentale des étudiants, on englobe un lien qui pourrait être affaibli", affirme le médecin, précisant une différence entre les personnes souffrant de pathologies psychiatriques et celles de problématiques de santé mentale.

Une détresse qui peut aboutir au pire

Certains ont notamment décroché des études supérieures. "Ce que je constate c’est que certains viennent nous voir en nous disant 'j’ai décidé de m’occuper de moi'. La prise de conscience de cet état de santé mentale qui nécéssite du soin est présent", affirme Caroline Combes. "On essaye de prendre le temps d’écouter et de réconforter", ajoute-t-elle.

Il y a des signaux qui peuvent témoigner d’une détresse des étudiants : "un étudiant qui va commencer à ne pas forcément répondre, à s’isoler, présenter des difficultés de sommeil, qui va avoir des difficultés à s’alimenter. Et puis bien sûr, les idées noires", conclut la spécialiste.

Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter des lignes d'écoute comme Nightline.