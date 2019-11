Droits des personnes incarcérées: l'OIP tire la sonnette d'alarme

Avec des subventions en baisse constante depuis plusieurs années, l’association qui défend les droits des personnes détenues n’a plus assez de moyens pour fonctionner. Et ce alors que le nombre de détenus en France atteint chaque année un nouveau record. Cette année, on comptait près de 72 000 personnes incarcérées. Les explications de Cécile Marcel, directrice de l’Observatoire international des prisons.