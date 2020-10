Drunk, de Thomas Vinterberg

Il fallait un sujet fort pour que Thomas Vinterberg revienne au meilleur de sa forme, après quelques films décevants. Et il retrouve effectivement ici la veine de ses plus grands films comme "Festen", ou comme "La Chasse" en 2012, sur cet instituteur faussement accusé d’agressions sexuelles par une de ces élèves.

Vinterberg aime toujours autant mêler le drame intime et la satire sociale. Il le fait ici autour du thème de l’alcool et de sa consommation effrénée, bien résumé par son titre, "Drunk". Mais on est loin du film à thèse ! C’est une histoire d’amitié masculine, où l’alcool va servir de révélateur humain.

Un défi singulier pour QUATRE ENSEIGNANTS DE LYCEE

Il va s’agir pour eux de valider une théorie scientifique un peu loufoque, selon laquelle l’homme serait né avec un déficit d’alcool dans le sang, dont le taux idéal serait de 0,5%. Alors les premiers tests sont plutôt concluants et leurs vies, mornes et tristes au départ, s’égayent au fur et à mesure qu’ils vident leurs verres. Mais les choses se gâtent vite, on s’en doute, et Vinterberg n’élude pas les dérives de l’alcoolisme.

On rit souvent dans la première partie, mais le fond du film est assez mélancolique, et en même temps très cathartique ! Parce que, malgré les méfaits de l’alcool, ses personnages retrouvent une forme de communion.

UNE SCENE DE DANSE FINALE EN PASSE DE DEVENIR CULTE

La fin du film est un hymne à la vie, qui est rentré dans mon panthéon des danses masculines les plus sexy du cinéma ! Il y avait déjà Hugh Grant dans "Love Actually", Omar Sy dans "Intouchables" qui dansait sur la musique d’Earth, Wind & Fire. Et il y a maintenant Mads Mikkelsen dans le morceau final "What’s a life !", à ne rater sous aucun prétexte.

Mads Mikkelsen est l'acteur fétiche de Thomas Vinterberg qui lui avait valu un prix d'interprétation à Cannes pour "La Chasse". Il retrouve ici trois autres acteurs fidèles du réalisateur. Et ils nous impressionnent tous par leur registre très large d’émotions. On sait que c’est difficile de jouer l’ivresse, du "vin qui réjouit le cœur", comme le chante le psaume, jusqu’aux excès et aux lendemains qui déchantent.

Ils sont aidés par une mise en scène discrète mais maîtrisée, comme la première séquence par exemple, sous forme de prologue, où un jeu d’étudiants alcoolisés se termine par un cut final qui préfigure le film. Avant de conclure par une citation de Kierkegaard : "Il faut s’accepter comme un être faillible avant d’aimer les autres".