Dt Brigitte Virey - Pédiaitre - Bronchiolite

La Bronchiolite toucherait chaque hiver 480 000 enfants de moins de 2 ans.



Et depuis le 11 décembre dernier, selon Santé publique France, une épidémie lié à ce virus respiratoire s’installe en France métropolitaine, à l’exception de la Corse, avec un passage aux urgences plus de 4000 enfants.



Mais qu’est ce que la bronchiolite et comment s’en protéger ? Une pédiatre dijonnaise nous répond.