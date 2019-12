Jacques Nieuviarts

Assomptionniste et bibliste, le P. Jacques Nieuviarts a été aumônier d’étudiants. Il a aussi enseigné longuement l’exégèse et aime raconter la Bible et l’arpenter sans cesse. Elle est l’histoire d’un peuple, et de Dieu qui s’y révèle, si proche ! Elle a goût de chemins nomades à l ‘infini. Elle ouvre insensiblement à la marche !