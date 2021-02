Du travail pour les personnes en situation de handicap, la mission de Up interim

Créé il y a près d’un an en France, des antennes de l’agence Up Interim ont ouvert cette année en Pays de la Loire.

Une agence à Nantes, l’autre à Angers.

Up Interim s’est donné pour mission de faciliter le retour à l’emploi de personnes en situation de handicap.

Une mission importante quand on sait que le chômage les touche plus durement et plus longtemps que les valides.

Anita Jaunet, directrice régionale Up interim, cette mission est surtout un échange gagnant-gagnant.