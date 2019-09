Ecole et éducation populaire

L’été a une nouvelle fois filé, vite, trop vite ! C’est fou, on l’attend patiemment chaque année, on y pense dès notre retour de vacances, pendant l’hiver on s’y raccroche en regardant des photos de soleil et de douceur, dès le printemps on compte les jours et enfin il est là. Et pfiiiiiou, il s’en va et la rentrée vient nous cueillir, petits et grands.



La rentrée c’est plutôt lié à l’école et aux enfants non ?

Et bien non ! La rentrée c’est l’école et tout le reste. C’est un moment unique dans une année, une journaliste l’année dernière parlait même de "Noël Républicain". A chaque rentrée ce ne sont pas que 12 millions d’enfants qui changent de classe, c’est toute la famille qui remet son logiciel à 0 et qui se décide son rythme, ses activités, les lieux où chacun a envie de s’investir.

Parce qu’on le sait, l’éducation des enfants ne passe pas uniquement par l’école, et c’est dans la complémentarité des acteurs que chaque enfant peut se développer et construire sa personnalité. D’où l’importance des structures d’éducation populaire, des associations de sport et de musique, de chaque endroit où l’enfant, quel que soit son milieu social, peut apprendre et grandir et ne pas être uniquement instruit.

Jean-Paul II disait très justement "L'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission, qui consiste à aider chaque personne à reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique, afin qu'elle grandisse et s'épanouisse." Cette mission d’éducation est d’autant plus forte qu’elle permet aux jeunes de se construire des repères différents qui ne sont pas liés qu’à leurs professeurs.

Quand je suis en défense sur un terrain de rugby, quand je monte un projet pour un we d’équipe avec les scouts, quand je dois faire un exposé en histoire-géo, mes référents adultes changent mais chacun porte sur moi un regard dans lequel je peux m’épanouir. Si ces acteurs ne se considèrent pas, ne se parlent pas, ne réfléchissent pas ensemble, c’est le système éducatif entier qui perd la possibilité d’offrir aux enfants une terre fertile où planter leurs racines.



L’école a-t-elle un rôle à jouer dans le développement du lien entre toutes ces structures ?

En effet, à l’heure où les entreprises sont amenées à s’engager dans leur écosystème pour répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux que leur activité impacte, à l’heure où elles savent qu’elles n’avanceront pas toute seule sur ces sujets et qu’elles doivent s’appuyer sur les acteurs de la société civile, il doit en être de même pour l’Ecole. En France notre système éducatif est précieux, il doit permettre à chaque enfant de décider de sa vie et de son bonheur sans déterminisme social et scolaire : plus l’école et l’éducation populaire travailleront ensemble, plus elles permettront aux enfants de se révéler avec ce qu’ils sont, d’où ils viennent et où ils aimeraient aller.



C’est bien connu, "Il faut tout un village pour élever un enfant", à chaque rentrée c’est le moment de construire ce village !