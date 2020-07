Des tournois, matchs et entrainement annulés, les clubs de sports font les comptes et certains sont inquiets. Et pour certains joueurs des équipes de sport du département, certains en haut niveau, la crise du COVID les a coupée dans leur élan dans la saison.

En Indre-et-loire, plus d'un million d'euros pour des vacances apprenantes et des activités pour les jeunes des quartiers prioritaires principalement. Le but : renouer le lien avec l'apprentissage après le confinement.