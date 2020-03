On écoute quoi aujourd'hui ?

J’ai deux solutions à proposer, parce que j’avoue A la claire fontaine 10 fois de suite sur YouTube ça devient vite entêtant.

Donc j’ai demandé à mon amie Marie ce qu’elle faisait avec son petit Samuel de 3 ans et elle m’a parler de Radio Pomme d’Api. Ce fut la révélation fini les textes gniangnian dans des versions approximatives.

Radio Pomme d’Api crée en 2014 par Bayard est dispo en ligne via une appli mobile c’est le meilleurs des chansons pour enfants avec aussi bien Aldebert, le roi des papas qu’Anne Sylvestre mais aussi des histoires et aussi de la musique classique, du jazz ou des musiques du monde. Et puis tous les soirs à 20h15 c’est le moment de la grande histoire. Pour faire des découvertes musicales et s’éveiller ensemble à tous les genres musicaux Radio Pomme d’Api c’est la radio qu’il vous faut.

Et pour les plus grands ?

C’est sûr que Radio Pomme d’Api, n’a qu’un temps et à partir de l’école primaire il va falloir envisager autres choses. Mais là encore j’ai une solution si vous voulez éviter l’intégrale des Kids United dans la voiture pour rentrer de l’entrainement de sport. Le podcast Mythes & Légendes tiré de la collection éponyme aux éditions Quelle Histoire.

Il s’agit d’une série de podcasts qui font à peu près 10 min par épisodes vous êtes sur d’avoir une voiture silencieuse tellement les histoires sont prenantes et pour cause il s’agit d’adaptation des grandes mythes et légendes du monde hyper bien produite et bruitée.

Mythes & Légendes a été lancé à la fin de 2019, on trouve déjà 4 saisons. La première sur la mythologie égyptienne dans laquelle on trouve 4 épisodes consacrés respectivement à l’histoire d’amour et de mort d’Isis et Osiris, de Sekmet, d’Horus et enfin d’Anubis le maitre du royaume des morts

La deuxième série revient sur les légendes médiévales qui évoque Arthur, Perceval et Tristan et Iseult ou encore Mélusine, la femme serpent. Personnellement je n'étais pas tellement au clair sur l’histoire de la fée et de ses sœurs Mélior et Palestine. L’épisode est clair est accessible et surtout il fait le lien avec d’autres œuvres musicales ou de la pop culture.

Ce lien avec le reste des œuvres culturels se voit en particulier dans ma série préférée celle sur les mythes nordiques.

Vous connaissez l’histoire de Beowulf ? ou encore celle de Sigurd et Thor ? En plus de vous la raconter ses histoires épiques des liens sont faits avec les œuvres de Tolkien, les comics ou encore le cinéma de Marvel. Si vous êtes un parent qui avait envie de faire découvrir la diversité et l’intérêt des mythologies ou si vous voulez préparer la vision du seigneur des anneaux ou de Thor en ayant les bases, Mythes & Légende sera votre alliée. Mais ça marche aussi si vous voulez juste animer les voyages en voiture. On attend encore la série sur la mythologie grecque qui ne devrait pas tarder.