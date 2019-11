ECPAT : la lutte contre le tourisme sexuel

Comme je suis bon et généreux je ne vais pas vous infliger de me donner les termes anglais qui se cachent derrière l’acronyme ECPAT signifient END CHILD PROSTITUTION ASIAN TOURISM une association fondée en 1997, présente dans 98 pays. Elle a pour vocation de lutter contre l’exploitation sexuelle et de tout autres formes de violences, faites aux enfants partout dans le monde

UNE ASSOCIATION QUI EST AUJOURD’HUI L’UNE DES LES PLUS RECONNUES AU MONDE POUR L’EFFICACITÉ DE SON ACTION

Particulièrement dans la lutte contre le tourisme sexuel. Et c’est à ECPAT que l’on doit l’inscription dans le droit de pouvoir être poursuivi et condamné en France pour avoir eu recours à la prostitution enfantine dans un pays étranger. On lui doit aussi la généralisation de film de préventions dans tous les avions à destination de pays connu pour être des lieux privilégiés de tourisme sexuel.

Il faut savoir que les chiffres sont alarmants, tout simplement parce qu'on ne les connaît, les situations sont cachées.

L'association fonctionne de différentes manières, tout d’abord comme beaucoup d’O.N.G. par le biais du plaidoyer, auprès des gouvernements et institutions internationales en les invitants à mettre en place des politiques d’actions et de préventions.

Mais aussi en direction du grand public, par le biais de films de prévention que l’on trouve dans les avions ou sur les réseaux sociaux. A noter au passage qu’Air France est l’un des partenaires privilégier d’ECPAT, mais aussi par l’édition de plaquettes à destination des voyageurs leur donnant des conseils tres pratique sur leur manière d’être vis-à-vis des enfants durant leur voyage.

Enfin en organisant des événements dans les écoles, et auprès des professionnels du tourisme au travers d’outils pédagogiques spécifiquement créés, pour eux, ou en organisant comme en 2016 une rencontre où près de 300 victimes ont pu partager leurs expériences.

En téléchargeant sur votre Smartphone l’application ECPAT où vous trouverez une formation pour exercer son œil à détecter des situations pouvant impacter des violences faites aux enfants.

D’autre part si vous êtes témoins ou suspecté des actes de traites d’enfants ou de violence sexuelles. ECPAT France a mis en place sur son site un bouton rouge, on clique dessus et cela vous vous donne la possibilité de faire un signalement en ligne, ainsi que les démarches à faire dans le pays dans lequel vous êtes.

Comme quoi Stéphanie la solidarité ne passe pas uniquement par du don d’argent, mais aussi en agissant chacun à sa juste place ce qui me permet de terminer comme toutes les semaines par ce vieil adage à tous on peut tout