Edition 8h00

Entre 600 (police) et 900 (CGT) personnes dans les rues de Tours le 17 septembre à l'appel des syndicats CGT, FSU ou encore Solidaires 37. Plusieurs causes et professions ont marché ensemble sur fond de crise sanitaire. Et RCF Touraine a tendu son micro aux soignants et soignantes qui ne sont pas vraiment convaincus, ni satisfaits par la loi Ségur, qui revaloriserait les salaires des soignants et promet 15 000 embauches pour l'hôpital.

Et le marché Convergences bio fête sa 15e édition cette année. On revient sur les nouveautés et sur les débuts de ce marché avec Bernard Charret, son président et co-fondateur. Convergence Bio, c'est dimanche de 11h à 18h sur les quais de la Loire et place Anatole France.

Et à la fin de ce journal, on entendra Jean-Jacques Filleul, qui était au micro de l'émission Ce soir, on improvise, animée par Xavier Cuvier ce vendredi 11 septembre. La 34e édition de Jazz en Touraine a débuté jeudi 17 septembre et c'est jusqu'à dimanche.