Baisse d'activité au tribunal de commerce

Au sommaire :

- On prend des nouvelles des Petits Chanteurs du Val de France. Les petits chanteurs de la cathédrale de Tours ne peuvent s'exprimer lors de concerts en ce moment, mais ils poursuivent leur formation !

Et en novembre dernier, les Petits Chanteurs du Val de France ont enregistré une chanson intitulée Toi tu es mon église sur une musique d'un certain François Bernheim.

- Au tribunal de commerce à Tours, janvier signifie la fin d'une année judiciaire et le début d'une autre. C'est la fin des mandats pour certains juges et l'arrivée aussi des nouveaux. C'est aussi l'heure des bilans : le tribunal de commerce a connu une baisse d'activité en 2020. Eric Verryden, le président du tribunal a répondu aux questions de Margaux Dussaud.