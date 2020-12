Edition de 8h00 du 10 décembre

Au sommaire :

- Une marque qui garantie des produits régionaux, sans additif et écologique : c'est l'ambition de la Région Centre val de Loire, qui lancera mi-janvier sa marque C du centre. Pour le moment une vingtaine d'entreprises se sont engagées à respecter un cahier des charges et avoir le futur logo sur leurs étiquettes. Cette marque sera une sorte d'identité régionale pour se différencier dans les rayons et sur les étals.

- A l'Université de Tours, un enseignant-chercheur écologue, Jérôme Casas, vient de recevoir le prix Gay Lussac Humbolt. Ce prix allemand récompense des chercheurs du monde entier, toutes disciplines confondues. La spécialité de Jérôme Casas : les recherches sur les insectes. Explications avec Marie-Elisabeth Desmaisons.