Edition de 8h00 du 1er décembre

Au sommaire :

- Le conseil départemental de Touraine a voté un plan "Collège à Vélo". Il propose de financer des projets de sécurisation et de création de pistes cyclables entre les centres-villes et différents collèges. A Amboise ou à La Ville aux Dames, des projets ont déjà été montés et pourraient être financés ou co-financés par le conseil départemental.

Toutes les mairies, collectivités ou collèges portant un projet de ce type peuvent donc dès maintenant prendre contact avec le conseil départemental.

- Privés de salons, de marchés et de lien avec les clients, les artisans d'art ont aussi souffert de cette crise sanitaire. Le click and collect, les ventes en ligne sont devenus pour beaucoup des alternatives. La semaine dernière, la chambre de métier et d'artisanat, la CMA, a d'ailleurs ouvert un site de vente en ligne pour les artisans d'art de toute la région Centre-val-de-Loire : Métiers d'art o centre. Mais pour certains artisans, la vente en ligne ne rime pas forcément avec artisanat.