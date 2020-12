Edition de 8h00 du 4 décembre

Au sommaire :

- Un peu moins de 300 personnes étaient réunis hier après-midi, le 3 décembre, devant la préfecture, à Tours. Des soignants, du personnel médico-social. En cause : les décisions du Ségur de la Santé qui a eu lieu en juillet dernier. Une partie du personnel hospitalier a reçu une revalorisation de 183 euros sur leur salaire, mais pas les acteurs du monde médico-social. Reportage dans cette édition.

Et pendant ce temps-là, d'autres manifestaient aussi : les artistes, intermittents du spectacle et tous ceux qui vivent de la culture ont défilé hier après midi, le 3 décembre, à Tours à l'appel du Collectif des intermittents et précaires d'Indre-et-Loire. Ils étaient entre 500 et 600 personnes.

- Valéry Giscard d'Estaing s'est éteint des suites de la Covid 19, mercredi soir, dans sa demeure familiale à Authon dans le Loir-et-Cher. Il avait été hospitalisé mi-novembre à l'hôpital Trousseau de Tours et déjà en septembre à Paris. VGE a été président de la République entre 1974 et 1981. Zoom sur sa passion des antiquités avec Philippe Rouillac au micro de Julie Rolland.