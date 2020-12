Edition de 8h00 du 7 décembre

Au sommaire :

- A Tours, une cinquantaine de personnes, des parents des enfants, se sont réunies place de la victoire à Tours samedi pour protester contre le projet de loi d'interdiction de l'instruction en famille. Emmanuel Macron avait annoncé début octobre la scolarisation obligatoire à partir de 3 ans et que l'instruction à la maison ne concernerait plus que des cas exceptionnels comme des problèmes de santé et les sportifs de haut niveau. Il y a quelques semaines, RCF s'était rendu chez Virginie Boudaud de Bodinat à la Riche, cette maman a choisi l'instruction en famille.

- 175 ans que la Société Protectrice des animaux, la SPA, recueille des animaux abandonnés. A Luynes, salariés et bénévoles de l'association continuent leur mission malgré les restrictions sanitaires. Marie-Elisabeth Desmaisons a tendu son micro à Naïs Venanzi, responsable du refuge et Margaux Parents, salariée de l'association. Reportage.