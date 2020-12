Edition de 8h00 du 9 décembre

Au sommaire :

- Sur les hauteurs de Reugny, la petite église du village a depuis le 30 novembre dernier un nouveau visage : son clocher, un des seuls clochers tors du département, c'est à dire un clocher en spirale, et sa cloche ont été retirés. Trop endommagés, ils menaçaient de s'écroule et la mairie n'a pas les fonds pour les rénover. Reportage avec Marie-Elisabeth Desmaisons.

- La relance économique passera aussi par le secteur de l’économie sociale et solidaire, l'ESS. Culture, environnement, insertion, ce secteur représente 1 emploi sur 10 en Centre Val de Loire et la Région accompagne près de 1 000 associations avec une enveloppe de 10 millions d’euros par an. Pour inciter les citoyens à investir dans ce secteur, la Région lance une plateforme participative.

- Le Parlement de Loire, 4e édition, c'était vendredi dernier. Ce parlement un peu spécial réuni des juristes, des sociologues ou des experts en environnement qui réfléchissent et débattent avec des citoyens à des solutions pour rétablir une forme d'égalité entre l'humain et la nature et donner des droits à la faune et la flore de la région, comme ça se fait déjà dans plusieurs pays dans le monde. Explications dans cette édition.