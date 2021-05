Edition du 10 mai

Europe écologie les verts présente ses candidats pour les départementales du Cher. Ils ont fait le choix de se présenter en binôme dans les cantons de Charost, Trouy et Vierzon 1.



Difficile de faire son deuil en cette période de pandémie. Dans l'Indre un dispositif se met en place. Son nom : Pour ceux qui restent. On en parle dans cette édition.



Effectuer un tour de la Région pour parler de handicap. C'est l'objectif d'une association d'Issoudun. Départ espéré en mai 2022. On voit ça en fin de journal.