Edition du 11 décembre

Faire connaître MBDA et séduire les jeunes encore sur les bancs de l'école. C'est le but de l'entreprise berruyère. Elle vient d'effectuer une tournée dans les lycées professionnels et IUT en France. Cette action s'inscrit dans le cadre du plan de recrutement.



Il est une figure d'unité entre les chrétiens et les musulmans : l'émir Abd El-Kader. Un castelroussin a réalisé un documentaire sur le sujet. Il sera projeté au cinéma l’Apollo à Châteauroux vendredi soir.



Une agence postale communale à Châteauroux. Un retour des services proposés par la Poste après un an d'essai infructueux.