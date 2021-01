Edition du 11 janvier

La campagne de vaccination est lancé dans le Cher ! 3 centres de vaccination ont déjà ouvert, trois autres devraient également ouvrir leur portes. Objectif : que d'ici la fin janvier tous les volontaires éligibles est reçu la première piqure.



L'écologie prend une place de plus en plus importante à Châteauroux mais les mesures prises vont-elles dans le bon sens ?



On fait le point dans cette édition avec le président de l'association Indre Nature.

En fin d'édition focus sur la course à obstacles. Un sport complet et exigeant nécessitant une bonne préparation.