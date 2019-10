Edition du 14 octobre

Les écoliers sensibilisés aux fausses informations. Un moyen de les repérer dès le plus jeune âge. Un âge où ils risquent d'y être exposés.



L'agriculture biologique convainc de plus en plus de producteurs. Mais quelle est la tendance dans le département du Cher ? Elle semble plutôt positive même si le nombre d'agriculteurs bio est en dessous de la moyenne nationale.



Comment se dégager en cas d'agression lorsqu'on est une femme? Des cours de self défense sont proposés par le club de judo du Poinçonnet. Un moyen de pouvoir se dégager, mais surtout fuir