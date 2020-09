Edition du 14 septembre

Connaissez-vous la luzerne ? Pour répondre à toutes les questions la chambre d'agriculture de l'Indre organisait une après-midi consacrée à cette plante. On s'y intéresse dès le début de cette édition.



Du monde ce week-end aux forums des associations de Bourges et Châteauroux. Un forum castelroussin marqué par la présence de l'actrice et autrice Laetitia Milot pour raconter son combat contre l’endométriose.



En fin d'édition on vous dira tout sur les courses hippiques castelroussines. Elles ont repris à la fin du mois d'août.