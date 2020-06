Edition du 15 juin

Depuis quelques semaines certains maires ont quitté leurs fonctions. L'occasion de se reposer quand on a été en poste pendant longtemps ? Pas vraiment nous le verrons.



11% de consommation d'alcool en plus en Berry. C'est le recensement effectué par Vie Libre durant le confinement. Mais bonne nouvelle : pour les adhérents de l'association, ces 8 semaines particulière n'ont pas provoqué de rechute.



Et si vous montiez sur scène ? A Châteauroux,c'est possible. Des amateurs de danse recherchés pour une représentation en novembre.